Στο “κόκκινο” η Δυτική Ελλάδα- Ισχυρές βροχές και καταιγίδες
Red code σε συνολικά 6 περιφέρειες
Έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται να πλήξουν την χώρα αυτό το Σαββατοκύριακο,με θυελλώδεις έως πολύ θυελλώδεις ανέμους που φαίνεται ότι θα φτάσουν τα 9 μποφόρ στα ανατολικά και τοπικά 10–11 μποφόρ στο Αιγαίο.
Η κακοκαιρία συνοδεύεται από έντονες βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας.
Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) και της συνεδρίασης της Επιτροπής Έκτακτου Κινδύνου, η κακοκαιρία θα επικεντρωθεί σε έξι περιφέρειες, ενώ συγκεκριμένα οι τρεις βρίσκονται για σήμερα στο κόκκινο.
Ειδικότερα, στο κόκκινο για σήμερα βρίσκονται:
- Δυτική Στερεά
- Ιόνια νησιά
- Ηπειρος
Ενώ για σήμερα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
- στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά (κόκκινη προειδοποίηση)
- Στη δυτική Πελοπόννησο (πορτοκαλί προειδοποίηση)
- Από το βράδυ του Σαββάτου σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας (ν. Πιερίας, ν. Χαλκιδικής) και την ανατολική Θεσσαλία (πορτοκαλί προειδοποίηση)
Κεντρικό δελτίο 27/11/2026
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ27/11/2026 20:30
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