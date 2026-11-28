Έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται να πλήξουν την χώρα αυτό το Σαββατοκύριακο,με θυελλώδεις έως πολύ θυελλώδεις ανέμους που φαίνεται ότι θα φτάσουν τα 9 μποφόρ στα ανατολικά και τοπικά 10–11 μποφόρ στο Αιγαίο.

Η κακοκαιρία συνοδεύεται από έντονες βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) και της συνεδρίασης της Επιτροπής Έκτακτου Κινδύνου, η κακοκαιρία θα επικεντρωθεί σε έξι περιφέρειες, ενώ συγκεκριμένα οι τρεις βρίσκονται για σήμερα στο κόκκινο.

Ειδικότερα, στο κόκκινο για σήμερα βρίσκονται:

Δυτική Στερεά

Ιόνια νησιά

Ηπειρος

Ενώ για σήμερα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται: