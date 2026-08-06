Στην ανακρίτρια οι δύο Ινδοί για τον θάνατο του 58χρονου

Ενώπιων της ανακρίτριας απολογούνται οι δύο Ινδοί, 20 και 24 χρονών, που κατηγορούνται για την δολοφονία του 58χρονου ψυχολόγου στο Ναύπλιο. Οι κατηγορούμενοι είχαν πάρει προθεσμία από τις 4 Αυγούστου για να απολογηθούν. Κατά την άφιξη τους στα Δικαστήρια Ναυπλίου οι δύο κατηγορούμενοι αποδοκιμάστηκαν από τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί στον προαύλιο χώρο.

Οι δύο Ινδοί φέρονται να σκότωσαν τον 58χρονο για να τον ληστέψουν . Όπως ισχυρίζεται ο συνήγορος του ενός κατηγορούμενου οι δύο άνδρες ομολόγησαν την πράξη τους. Μάλιστα αλληλοκατηγορήθηκαν για το ποιος πραγματοποίησε τα χτυπήματα με το μαχαίρι που αποδείχτηκαν μοιραία για τον ψυχολόγο.Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Υπενθυμίζεται πως ο 58χρονος είχε εξαφανιστεί στις 24 Ιουλίου. Η οικογένειά του ανησύχησε και δήλωσε άμεσα την εξαφάνιση του στις αρχές.

Πηγή βίντεο: Argonafplia.gr και Αργολικές ειδήσεις