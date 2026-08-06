Κάμερα καταγράφει τη φωτιά να περνά από το Πόρτο Γερμενό

Τη δραματική στιγμή που η φωτιά φτάνει στο Πόρτο Γερμενό καταγράφει βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το οποίο αναρτήθηκε στα social media.

Το πλάνο, που φαίνεται να προέρχεται από εξωτερικό χώρο κατοικίας, δείχνει τις φλόγες να πλησιάζουν γρήγορα, ενώ ο καπνός καλύπτει την περιοχή.

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η πυρκαγιά περνά από το σημείο και αφήνει πίσω της εικόνες καταστροφής. Η ένταση της φωτιάς αποτυπώνει τις δύσκολες στιγμές που έζησαν οι κάτοικοι, καθώς οι φλόγες κινήθηκαν μέσα στον οικιστικό ιστό.

Το βίντεο αποτελεί ένα ακόμη στιγμιότυπο από την επέλαση της πυρκαγιάς στην περιοχή, καταγράφοντας την ταχύτητα με την οποία μπορεί να εξαπλωθεί μια φωτιά όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την εξάπλωσή της.

Πηγή βίντεο: Meteo24news