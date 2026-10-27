Στημένοι αγώνες μπάσκετ: Ακόμη μια προφυλάκιση

Περισσότερες από δέκα ώρες διήρκεσαν οι απολογίες των τριών τελευταίων κατηγορουμένων, στην υπόθεση των φερόμενων στημένων αγώνων στο μπάσκετ.

Στη φυλακή οδηγήθηκε ένας διαιτητής, ενώ σε κατ’ οίκον περιορισμό τέθηκαν η 44χρονη διεθνής διαιτήτρια και ο ειδικός σύμβουλος διαιτησίας, στους οποίους μάλιστα απαγορεύτηκε και η ενασχόληση με το μπάσκετ.