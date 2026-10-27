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Στημένοι αγώνες μπάσκετ: Ακόμη μια προφυλάκιση

Δυο ελεύθεροι με βραχιολάκι
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
27/10/2026 14:44

Περισσότερες από δέκα ώρες διήρκεσαν οι απολογίες των τριών τελευταίων κατηγορουμένων, στην υπόθεση των φερόμενων στημένων αγώνων στο μπάσκετ.

Στη φυλακή οδηγήθηκε ένας διαιτητής, ενώ σε κατ’ οίκον περιορισμό τέθηκαν η 44χρονη διεθνής διαιτήτρια και ο ειδικός σύμβουλος διαιτησίας, στους οποίους μάλιστα απαγορεύτηκε και η ενασχόληση με το μπάσκετ.

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