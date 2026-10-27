Θύμα λάθους διάγνωσης: “Οι γιατροί μου έλεγαν ότι δεν έχω τίποτα”

Η θρόμβωση μετά από λανθασμένες ιατρικές οδηγίες και η διάγνωση σκλήρυνσης κατά πλάκας

Η Πόπη Δημητριάδου υπήρξε θύμα μίας λάθους διάγνωσης. Όπως καταγγέλει στην εκπομπή Super Κατερίνα, οι γιατροί την καθησύχασαν ότι δεν έχει κάποιο πρόβλημα υγείας, ενώ υπεβλήθη σε λάθος εξέταση.

Όπως λέει κατάλαβε ότι έχει κάποιο πρόβλημα υγείας, όταν ένιωθε να μουδιάζει το μισό της πρόσωπο και να μην βλέπει καλά από το ένα μάτι.

“Στο πρώτο νοσοκομείο η εξέταση έγινε λάθος και μου δημιούργησαν θρόμβωση με αποτέλεσμα να πάθω εγκεφαλικό. Μια εβδομάδα πριν τον γάμο μου, ξύπνησα ένα πρωί και ζαλιζόμουν” λέει χαρακτηριστικά η Πόπη Δημητριάδου.

Τότε η γυναίκα πήγε ξανά στον γιατρό ο οποίος διαπίστωσε πως έχει σκλήρυνση κατά πλάκας. “Πήγα στον γιατρό και μου ανακοίνωσε ότι έχω σκλήρυνση κατά πλάκας. Ηρέμησα γιατί επιτέλους ήξερα τι έχω”.