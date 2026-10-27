Πολεμικό Ναυτικό: Εξουδετέρωση εκρηκτικών «Aegean Seal 26-I»

Για ακόμη μια χρονιά, το Πολεμικό Ναυτικό οργάνωσε την πολυεθνική εκπαιδευτική άσκηση «Aegean Seal 26-Ι». Η εκπαίδευση είχε ως στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των μονάδων σε διαδικασίες εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανημάτων και μηχανισμών και σε αντιναρκικές επιχειρήσεις πολύ ρηχών υδάτων, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού. Διενεργήθηκε από τις 11 έως της 22 Οκτωβρίου, στη θαλάσσια περιοχή του νοτίου Ευβοϊκού και Σαρωνικού κόλπου.

Φωτογραφία- ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

Το Πολεμικό Ναυτικό συμμετείχε στην άσκηση με σκάφη ανορθόδοξου πολέμου, με ταχύπλοα τύπου «ΑΕΤΟΣ», με ελικόπτερα τύπου S70B και Aegean Hawk, καθώς και με μέσα και προσωπικό από τη Διοίκηση Υποβρυχίων Καταστροφών.

Φωτογραφία- ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

Στην άσκηση συμμετείχαν Ομάδες Εξουδετέρωσης Ναρκών, δύτες, αυτόνομα οχήματα εντοπισμού και εξουδετέρωσης ναρκών, νοσηλευτικό προσωπικό και προσωπικό υποστήριξης, την Εσθονία, τις ΗΠΑ, την Ισπανία, την Ιταλία και την Πολωνία.

Φωτογραφία- ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

Τα σενάρια που εξετάστηκαν στην άσκηση

Η «Aegean Seal 26-Ι» είχε πολλαπλά εκπαιδευτικά αντικείμενα. Έμφαση δόθηκε στον εντοπισμό και στην εξουδετέρωση ναρκών, στις διαδικασίες αντιναρκικών επιχειρήσεων σε πολύ ρηχά ύδατα σε περιβάλλον απειλής, καθώς και σε τεχνικές εξουδετέρωσης τυποποιημένων ή αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών σε ξηρά και θάλασσα.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του Πολεμικού Ναυτικόυ, η εκπαίδευση συνέβαλε στη διατήρηση και αύξηση της ετοιμότητας, καθώς και στην προαγωγή της συνεργασίας και διαλειτουργικότητας μεταξύ των συμμαχικών χωρών.