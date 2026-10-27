ΟΥΚ: Η πρωινή γυμναστική στη Θεσσαλονίκη πριν από την παρέλαση

Η εικόνα τους έχει γίνει πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της Θεσσαλονίκης τις ημέρες των εορτασμών. Πριν ακόμη από τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση, οι άνδρες των ΟΥΚ βγαίνουν στους δρόμους της πόλης και πραγματοποιούν την καθιερωμένη πρωινή τους γυμναστική, τραβώντας τα βλέμματα των πολιτών.

Με την πειθαρχία, τη δύναμη και την αντοχή να αποτελούν βασικά στοιχεία της εκπαίδευσής τους, οι επίλεκτοι άνδρες του Πολεμικού Ναυτικού δίνουν το δικό τους στίγμα στις εκδηλώσεις της Θεσσαλονίκης. Η πρωινή τους προπόνηση δεν είναι απλώς μια άσκηση φυσικής κατάστασης. Είναι μια εικόνα που συνδέεται με την προετοιμασία τους, την απαιτητική αποστολή τους και το υψηλό επίπεδο ετοιμότητας που απαιτεί η υπηρεσία τους.

Κάτοικοι και επισκέπτες σταματούν για να τους παρακολουθήσουν, ενώ δεν λείπουν τα κινητά τηλέφωνα που καταγράφουν στιγμιότυπα από την προπόνησή τους. Για πολλούς, άλλωστε, η παρουσία των ΟΥΚ και η πρωινή γυμναστική τους έχουν γίνει πλέον ένα από τα χαρακτηριστικά στιγμιότυπα των ημερών πριν από την παρέλαση.

Λίγες ώρες πριν οι άνδρες των ΟΥΚ παρελάσουν με βηματισμό και στρατιωτική ακρίβεια, η Θεσσαλονίκη παίρνει μια πρώτη γεύση από την απαιτητική καθημερινότητά τους.

Μια εικόνα δύναμης, πειθαρχίας και προετοιμασίας που έχει καθιερωθεί ως σήμα κατατεθέν των εορτασμών στην πόλη.

Πηγή:tik -tok – eleftheria i thanatos