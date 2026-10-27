Πάρος: Διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο στη Νάουσα

Διάρρηξη σε κατάστημα κοσμημάτων και τουριστικών ειδών καταγράφηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στη Νάουσα της Πάρου.

Άγνωστοι εισήλθαν στην επιχείρηση και αφαίρεσαν αντικείμενα, η αξία των οποίων εκτιμάται σε πολλές χιλιάδες ευρώ, ενώ οι Αρχές αναζητούν στοιχεία για τον εντοπισμό τους.

Η ακριβής ποσότητα των αντικειμένων που λείπουν από το κατάστημα, όπως και το συνολικό ύψος της ζημιάς, δεν έχουν γίνει γνωστά. Την υπόθεση ερευνούν οι αρμόδιες Αρχές, χωρίς να έχουν ανακοινωθεί μέχρι τώρα συλλήψεις ή στοιχεία για την ταυτότητα και τον αριθμό των δραστών.

Η έρευνα επικεντρώνεται στις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η εισβολή στο κατάστημα και σε τυχόν δεδομένα που μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση όσων εμπλέκονται. Μέχρι στιγμής δεν έχει δημοσιοποιηθεί ο τρόπος με τον οποίο οι άγνωστοι απέκτησαν πρόσβαση στην επιχείρηση.

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Εξαφάνιση ταχύπλοου από τον Πλατύ Γιαλό

Τις ίδιες ώρες, σε διαφορετικό σημείο της Πάρου, δηλώθηκε η εξαφάνιση ενός ταχύπλοου σκάφους μήκους περίπου πέντε μέτρων. Το σκάφος βρισκόταν ελλιμενισμένο στο καταφύγιο του Πλατύ Γυαλού, στην περιοχή της Παροικίας.

Η απουσία του ταχύπλοου διαπιστώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, χρονικά κοντά στη διάρρηξη που σημειώθηκε στη Νάουσα. Η χρονική σύμπτωση των δύο περιστατικών εξετάζεται στο πλαίσιο των ερευνών.