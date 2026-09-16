Στη φυλακή το ζευγάρι των γιατρών

Μετά την πολύωρη απολογία των γιατρών (διάρκειας 17 ωρών), στον 32ο Τακτικό Ανακριτή για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, την περασμένη Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, κρίθηκαν, με τη σύμφωνη γνώμη Εισαγγελέα και Ανακριτή, προσωρινά κρατούμενοι για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διά παραλείψεως.

Έτσι, το ζευγάρι πρόκειται να οδηγηθεί στη φυλακή. Φέρεται ωστόσο, να προέβαλαν τον ισχυρισμό, επιρρίπτοντας την ευθύνη στο ΕΚΑΒ, και το ασθενοφόρο, έφτασε στο ιατρείο τους, με καρέκλα και χωρίς φορείο, ενώ, διακόπηκε η διαδικασία της ΚΑΡΠΑ, κατά τη μεταφορά από το ιατρείο της Καρνεάδου στο ασθενοφόρο, με αποτέλεσμα, ο τραγουδιστής, να χάσει κάθε δυνατότητα ανάταξης.

Για τα δυο κατασχεθέντα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, οι δυο γιατροί κατέθεσαν στον Ανακριτή, ότι είναι νόμιμα, με τιμολόγια αγοράς και δηλωμένα στον ΙΣΑ το 2025 και το 2026 με σχετικές φωτογραφίες.

Για τους συναγερμούς που εξέπεμψε το μηχάνημα, κατά τη διάρκεια της ιατρικής πράξης στον καλλιτέχνη, η κατηγορούμενη γιατρός, δήλωσε ότι, ότι αφορούσαν απλές ρήξεις αγγείων όταν βγαίνει ο φλεβοκαθετήρας.

Ωστόσο, ο κατηγορούμενος γιατρός από την πλευρά του, φέρεται να ανέφερε, ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης, δεν ήταν δικός του ασθενής, και ότι δεν βρισκόταν στο ιατρείο, τη στιγμή που πήγε εκεί, και ότι έσπευσε άμεσα να συνδράμει, όταν έμαθε, ότι στο διπλανό ιατρείο που βρισκόταν ο καλλιτέχνης, υπήρχαν επιπλοκές.

Να σημειωθεί, ότι η απολογία ξεκίνησε χθες Τρίτη (15/9/26), περίπου στις 13:00, ενώ ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωί, περίπου στις 07:00.