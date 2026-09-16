Φωτιά σε χώρο με σκουπίδια και μπάζα στο Ωραιόκαστρο
Φωτιά ξέσπασε σήμερα τις πρωινές ώρες, σε αυτοσχέδια χωματερή στην περιοχή του Ωραιοκάστρου στην Θεσσαλονίκη.
Οι φλόγες, καίνε μπάζα, σκουπίδια, αλλά και άλλα υλικά, χωρίς ωστόσο να απειλούνται σπίτια.
Για την κατάσβεση της φωτιάς, επιχειρούν δέκα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, μαζί με μηχανήματα έργου, τα οποία προχωρούν σε επιχωματώσεις.
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