Οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό προβλέπει η νέα φάση του Προγράμματος Δημογραφικής Ανάπτυξης για όσους εγκατασταθούν μόνιμα στην Ευρυτανία και πληρούν τους όρους ένταξης. Το μισό ποσό, δηλαδή 5.000 ευρώ, θα δοθεί ως προκαταβολή για τα πρώτα έξοδα της μετακόμισης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν εργασία μετά τη μετεγκατάσταση, καθώς η εξασφάλιση θέσης εργασίας εκ των προτέρων δεν αποτελεί προϋπόθεση.

Την επέκταση του προγράμματος ανακοίνωσε από το Καρπενήσι η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου. Η Ευρυτανία είναι η πρώτη μη ακριτική περιοχή της ηπειρωτικής Ελλάδας που εντάσσεται στη δράση, η οποία μέχρι τώρα εφαρμοζόταν σε ακριτικές περιφερειακές ενότητες της Βόρειας Ελλάδας. Σύμφωνα με την υπουργό, η περιοχή επιλέχθηκε λόγω της μεγάλης μείωσης του πληθυσμού της.

Στόχος είναι να αυξηθεί ο μόνιμος πληθυσμός, προσελκύοντας, μεταξύ άλλων, ανθρώπους που κατάγονται από την περιοχή και θέλουν να επιστρέψουν, καθώς και νέα ζευγάρια που θέλουν να μεγαλώσουν εκεί τα παιδιά τους. Η υπουργός ανέφερε ότι στο πρόγραμμα έχουν ήδη υποβληθεί 4.800 αιτήσεις συνολικά.

Η ημερομηνία έναρξης των αιτήσεων και οι αναλυτικοί όροι ένταξης για την Ευρυτανία αναμένεται να ανακοινωθούν.