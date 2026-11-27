Έως 1.500 ημέρες ασφάλισης μπορούν να συμπληρώσουν μακροχρόνια άνεργοι που πλησιάζουν στη σύνταξη. Η ΔΥΠΑ καλύπτει τις εισφορές της προαιρετικής ασφάλισης μέχρι να συμπληρωθούν οι απαιτούμενες ημέρες για πλήρη σύνταξη γήρατος με τις διατάξεις του πρώην ΙΚΑ–ΕΤΑΜ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι για τουλάχιστον 12 συνεχόμενους μήνες, να παραμένουν άνεργοι μετά την αίτηση και να ανανεώνουν την ψηφιακή κάρτα ΔΥΠΑ. Η ένταξη προϋποθέτει ότι απέχουν έως πέντε χρόνια από το όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη και ότι τους λείπουν έως 1.500 ημέρες ασφάλισης. Προβλέπεται επίσης εξέταση από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή.

Έξι παραδείγματα

Παράδειγμα: 62 ετών με 3.000 ένσημα. Εφόσον πληροί τους υπόλοιπους όρους, μπορεί να ενταχθεί για να συμπληρώσει τα 1.500 ένσημα που του λείπουν. Για να συνταξιοδοτηθεί με 4.500 ημέρες ασφάλισης, πρέπει να έχει συμπληρώσει και τα 67 έτη.

Παράδειγμα: 63 ετών με ένσημα σε Ελλάδα και Γερμανία. Οι 1.500 ημέρες στην Ελλάδα και οι 1.800 στη Γερμανία συνυπολογίζονται. Με 3.300 ημέρες συνολικά, καλύπτει το ελάχιστο όριο των 3.000 ημερών.

Παράδειγμα: 62 ετών με σύνταξη χηρείας και 3.500 δικά του ένσημα. Μπορεί να ενταχθεί εφόσον πληροί τους υπόλοιπους όρους, καθώς η σύνταξη χηρείας προέρχεται από το ασφαλιστικό δικαίωμα του θανόντος συζύγου.

Παράδειγμα: 2.820 ένσημα και χρόνος ανεργίας. Ο χρόνος ανεργίας δεν προσμετράται για τη συμπλήρωση των 3.000 ημερών. Επομένως, του λείπουν 180 ημέρες για να καλύψει το ελάχιστο όριο ένταξης.

Παράδειγμα: 2.600 ένσημα από εργασία και 402 από προαιρετική ασφάλιση. Οι δύο χρόνοι αθροίζονται και το σύνολο φτάνει τις 3.002 ημέρες.

Παράδειγμα: 2.500 ένσημα από εργασία και 550 ημέρες εξαγορασμένης θητείας. Εφόσον η εξαγορά έχει εξοφληθεί πλήρως, οι ημέρες της θητείας προσμετρώνται και το σύνολο φτάνει τις 3.050.

Η αίτηση υποβάλλεται στο αρμόδιο υποκατάστημα του e-ΕΦΚΑ στον τόπο κατοικίας. Όσοι έχουν συμπληρώσει τα 67 μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να διακόψουν την προαιρετική ασφάλιση και να ζητήσουν σύνταξη με αναγνώριση πλασματικού χρόνου. Ο χρόνος του προγράμματος μπορεί επίσης να προσμετρηθεί για σύνταξη λόγω θανάτου ή λόγω αναπηρίας που προέκυψε μετά την ένταξη.