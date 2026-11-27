Η νέα φρεγάτα πλέει ήδη σε Ελληνικές Θάλασσες

Η νέα φρεγάτα πλέει ήδη σε Ελληνικές Θάλασσες Alphanews

Στο μήνυμα, το οποίο υπογράφει ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Αντιναύαρχος Δημήτριος Ελευθέριος Κατάρας, εκφράζεται η ικανοποίηση για την άφιξη του πλοίου, αλλά και για την εξαιρετική απόδοση και τον επαγγελματισμό του πληρώματος κατά τη διαδικασία παραλαβής.

Σύντομα θα συνευρεθείτε με τη Φ/Γ ΚΙΜΩΝ. Με τις εμβληματικές σας πλώρες θα πλέετε ως άξιοι θεματοφύλακες της ένδοξης ναυτικής μας παράδοσης τονίζει ο αρχηγός.

«Με εθνική υπερηφάνεια σας καλωσορίζουμε σήμερα στις ελληνικές θάλασσες. Η άφιξή σας ενισχύει τη δέσμευση του ΠΝ για πρόοδο και ευημερία», αναφέρει χαρακτηριστικά το μήνυμα.

Η φρεγάτα «Νέαρχος» έχει εκτόπισμα 4.500 τόνους, μήκος περίπου 122 μέτρα, με μέγιστη ταχύτητα 27 κόμβους, πλήρωμα 120 ατόμων και ενσωματώνει προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες. Ανάμεσα σε αυτές, περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, ο ολοκληρωμένος ιστός αισθητήρων PSIM (Panoramic Sensor Intelligence Module), όπου συγκεντρώνονται σχεδόν όλα τα συστήματα αισθητήρων του πολεμικού πλοίου, το προηγμένο σόναρ ανθυποβρυχιακού πολέμου, τύπου CAPTAS-4 και το πλήρες ψηφιακό ραντάρ Sea Fire.

Ολόκληρη η ανάρτηση:

Με εθνική υπερηφάνεια σας καλωσορίζουμε σήμερα στις ελληνικές θάλασσες. Η άφιξή σας ενισχύει τη δέσμευση του ΠΝ για πρόοδο και ευημερία.

Εκφράζω την απόλυτη ικανοποίησή μου προς το πλήρωμα για την εξαιρετική απόδοση και τον υψηλό επαγγελματισμό, σε μία άρτια διαδικασία παραλαβής.

Σύντομα θα συνευρεθείτε με τη Φ/Γ ΚΙΜΩΝ. Με τις εμβληματικές σας πλώρες θα πλέετε ως άξιοι θεματοφύλακες της ένδοξης ναυτικής μας παράδοσης.

Σας καλώ να συνεχίσετε τον πλου σας με ακάθεκτη ορμή και υψηλό φρόνημα, ατενίζοντας με βλέμμα νικητή και ιδιοκτήτη τις ελληνικές θάλασσες, με τον Άγιο Νικόλαο στην πλώρη σας.

Καλώς ορίσατε

Αντιναύαρχος Δημήτριος Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ

Αρχηγός ΓΕΝ