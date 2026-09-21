LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε)

Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε)

15:45
ALPHA NEWS

«Θα μάθετε από τον ανακριτή για τη φωτογραφία»

Στα δικαστήρια ο υπνοθεραπευτής
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
21/09/2026 14:55

Για τη  σχέση του με το ζευγάρι των κατηγορούμενων, στο ιατρείο των οποίων έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, κατέθεσε σήμερα στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής.

Στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκονται επίσης τα δεδομένα του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, τα κινητά τηλέφωνα, αλλά και οι τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχαν, πριν αλλά και μετά, την κατάρρευση του τραγουδιστή.

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης