Στερεά Ελλάδα: 659 έλεγχοι για κράνος σε μία εβδομάδα

Σε 659 ελέγχους στη Στερεά Ελλάδα προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία από τις 12 έως τις 18 Οκτωβρίου 2026.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων βεβαιώθηκαν 26 παραβάσεις, εκ των οποίων οι 24 αφορούσαν οδηγούς και οι δύο επιβάτες. Από τις παραβάσεις των οδηγών, οι 10 αφορούσαν χρήστες ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.).

Οι παραβάσεις και οι έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ.

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται με στόχο να συμμορφωθούν όλοι οι οδηγοί και οι επιβάτες δικύκλων, καθώς και οι χρήστες ηλεκτρικών οχημάτων, με την υποχρέωση χρήσης προστατευτικού κράνους.

Από τις 24 παραβάσεις που βεβαιώθηκαν σε οδηγούς, η μία αφορούσε εργαζόμενο σε υπηρεσία διανομής. Παράλληλα, καταγράφηκαν δύο παραβάσεις σε επιβάτες δικύκλων.

Η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει τους εντατικούς ελέγχους στους δρόμους, επιδιώκοντας την καθολική εφαρμογή του μέτρου και την ενίσχυση της υπεύθυνης οδηγικής συμπεριφοράς.

Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ για τη μη χρήση κράνους

Με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), οι κυρώσεις για τη μη χρήση κράνους έχουν αυστηροποιηθεί.

Συγκεκριμένα, για τους οδηγούς δικύκλων προβλέπεται πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 ημέρες. Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν φροντίζει για την ασφάλεια του επιβάτη. Για τους επιβάτες δικύκλων, το πρόστιμο ανέρχεται επίσης σε 350 ευρώ.

Για τους οδηγούς ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων, το πρόστιμο για τη μη χρήση κράνους ανέρχεται σε 30 ευρώ.