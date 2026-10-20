Κρήτη: Διασώθηκαν 300 μετανάστες σε πέντε περιστατικά μέσα σε λίγες ώρες

Πέντε περιστατικά με περισσότερους από 300 μετανάστες καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες στην Κρήτη και τη Γαύδο, με τις λιμενικές αρχές και τη Frontex να κινητοποιούνται για τη διάσωση και τη μεταφορά τους σε ασφαλή σημεία.

Το μεγαλύτερο περιστατικό σημειώθηκε 52 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, όπου 71 άτομα, ανάμεσά τους μία γυναίκα, διασώθηκαν από σκάφος της Frontex με τη συνδρομή του Λιμενικού. Αρχικά μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες και στη συνέχεια στο Ηράκλειο.

Στην παραλία Ψαροχάρακο, στην περιοχή των Τερτσών Ιεράπετρας, εντοπίστηκαν 38 μετανάστες, ενώ ακόμη 54 βρέθηκαν στην περιοχή Μαριδάκι, στον Δήμο Αρχανών-Αστερουσίων. Οι τελευταίοι οδηγήθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Παράλληλα, 42 άνδρες περισυνελέγησαν από λέμβο που βρισκόταν σε δυσχερή θέση, περίπου 40 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου. Το σκάφος της Frontex τούς μετέφερε στη Σούδα και από εκεί οδηγήθηκαν σε χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων.

Ένα ακόμη περιστατικό καταγράφηκε στην παραλία Τρυπητή της Γαύδου. Εκεί εντοπίστηκαν 50 άτομα, μεταξύ των οποίων μία γυναίκα. Με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους «Θαλασσόλυκος», επιβιβάστηκαν σε σκάφος της Frontex και μεταφέρθηκαν αρχικά στο Καραβέ. Στη συνέχεια, περιπολικό του Λιμενικού τούς μετέφερε στην Παλαιόχωρα και έπειτα στην Αγυιά Χανίων.

Οι αρμόδιες λιμενικές αρχές διενεργούν προανακρίσεις για όλα τα περιστατικά, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης πραγματοποιήθηκαν με τη συνδρομή της Frontex και του Λιμενικού Σώματος.