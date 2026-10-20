Φωτιά στη Φολέγανδρο: Δύο αεροσκάφη στη μάχη με τις φλόγες
Φωτιά ξέσπασε σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στη Φολέγανδρο, κινητοποιώντας επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεσή της.
Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής στη Φολέγανδρο
Η Πυροσβεστική ανέπτυξε δυνάμεις στην περιοχή όπου εκδηλώθηκε η φωτιά, η οποία καίει χαμηλή βλάστηση στο νησί των Κυκλάδων.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν συνολικά πέντε πυροσβέστες και δύο οχήματα, ενώ δύο αεροσκάφη πραγματοποιούν εναέριες ρίψεις.
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις