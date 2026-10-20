Φωτιά στη Φολέγανδρο: Δύο αεροσκάφη στη μάχη με τις φλόγες

Φωτιά ξέσπασε σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στη Φολέγανδρο, κινητοποιώντας επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεσή της.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής στη Φολέγανδρο

Η Πυροσβεστική ανέπτυξε δυνάμεις στην περιοχή όπου εκδηλώθηκε η φωτιά, η οποία καίει χαμηλή βλάστηση στο νησί των Κυκλάδων.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν συνολικά πέντε πυροσβέστες και δύο οχήματα, ενώ δύο αεροσκάφη πραγματοποιούν εναέριες ρίψεις.