Στερεά Ελλάδα: 33 συλλήψεις σε εκτεταμένες αστυνομικές επιχειρήσεις

Συνολικά 33 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των τακτικών εκτεταμένων αστυνομικών επιχειρήσεων που διεξήχθησαν χθες (09/06/2026) σε όλη την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στους νομούς Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας.

Οι επιχειρήσεις σχεδιάστηκαν από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας και υλοποιήθηκαν από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Αστυνομίας, με στόχο την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας. Μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων ήταν η αντιμετώπιση κλοπών και διαρρήξεων, η καταπολέμηση των ναρκωτικών, η οδική ασφάλεια, καθώς και ο εντοπισμός φυγόποινων και η αντιμετώπιση κάθε μορφής παραβατικότητας.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων ελέγχθηκαν 1.186 άτομα (1.022 ημεδαποί και 164 αλλοδαποί) και 971 οχήματα, ενώ προσήχθησαν 47 άτομα (40 ημεδαποί και 7 αλλοδαποί).

Οι 33 συλλήψεις αφορούν, μεταξύ άλλων, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος και κλοπή, παραβάσεις του υγειονομικού κανονισμού και του ΚΟΚ, παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, παράνομη υπαίθρια κατασκήνωση, ανυποταξία, παραεμπόριο και λοιπά αδικήματα.

Ειδικότερα, οι συλλήψεις καταγράφονται ως εξής:

14 στη Φθιώτιδα

11 στη Βοιωτία

8 στην Εύβοια

Παράλληλα κατασχέθηκαν μικροποσότητες ηρωίνης, κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και ένας τρίφτης, ενώ εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα είδη παραεμπορίου.

Σε επίπεδο τροχονομικών ελέγχων βεβαιώθηκαν συνολικά 434 παραβάσεις του ΚΟΚ, εκ των οποίων 54 για υπερβολική ταχύτητα, 6 για μη χρήση ζώνης, 4 για μη χρήση κράνους, 2 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, 2 για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, καθώς και λοιπές παραβάσεις.

Οι αστυνομικές αρχές επισημαίνουν ότι οι στοχευμένες αυτές δράσεις θα συνεχιστούν σε όλη την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με στόχο την ενίσχυση της αστυνόμευσης και την πρόληψη της εγκληματικότητας.