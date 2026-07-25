Φωτιά σε δασική έκταση στη Μόλα Καλύβα στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής

Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε αργά το μεσημέρι σήμερα σε δασική έκταση στην περιοχή Μόλα Καλύβα στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 15:00 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 60 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ (Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων), εθελοντές και 20 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Κασσανδρας. Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής δίνουν αυτή την ώρα μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά που ξέσπασε γύρω στις 15:00 το μεσημέρι σε δασική έκταση στη Μόλα Καλύβα, στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής.

Στο σημείο επιχειρούν:

•60 πυροσβέστες με 20 οχήματα

•2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ

•1 πυροσβεστικό ελικόπτερο που πραγματοποιεί συνεχείς ρίψεις από αέρος

•Εθελοντές και υδροφόρες του Δήμου Κασσάνδρας