Πιερία: Σύλληψη για καλλιέργεια κάνναβης σε θερμοκήπιο

Στα χέρια των αρχών βρίσκεται ένας 62χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες το πρωί από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Κατερίνης, κατηγορούμενος για καλλιέργεια και κατοχή κάνναβης.

Οι αστυνομικοί, αξιοποιώντας κατάλληλες πληροφορίες, πραγματοποίησαν αιφνιδιαστική έφοδο σε αγρόκτημα της περιοχής. Κατά την έρευνα στο εσωτερικό θερμοκηπίου, εντοπίστηκαν και εκριζώθηκαν τέσσερα δενδρύλλια κάνναβης, η ανάπτυξη των οποίων προκάλεσε έκπληξη, καθώς το ύψος τους κυμαινόταν από 1 έως και τα 3,5 μέτρα.

Παράλληλα, οι έρευνες επεκτάθηκαν στους στεγασμένους χώρους του αγροκτήματος αλλά και στην οικία του συλληφθέντος. Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

•264 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, κρυμμένα σε αποθήκη του κτήματος.

•36 γραμμάρια της ίδιας ουσίας, συσκευασμένα εντός της κατοικίας του.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα που σχηματίστηκε σε βάρος του για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών, οδηγείται στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.