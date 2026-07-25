Άργος: Χημικά και ξύλο σε κινητοποίηση για τον θάνατο του 20χρονου από πυρά αστυνομικών

Με χημικά και ξύλο απάντησε η αστυνομία στη μεγάλη διαδήλωση για τον 20χρονο Θοδωρή ο οποίος έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών.

Τα επεισόδια σημειώθηκαν ανάμεσα σε διαδηλωτές και την αστυνομία. Η αστυνομία, προκειμένου να απωθήσει τους συγκεντρωμένους, προχώρησε σε χρήση χημικών και δακρυγόνων ενώ πραγματοποίησε και μία προσαγωγή.