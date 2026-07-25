LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Το Σόι σου (Ε)

Το Σόι σου (Ε)

20:00
ALPHA NEWS

Άργος: Χημικά και ξύλο σε κινητοποίηση για τον θάνατο του 20χρονου από πυρά αστυνομικών

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
25/07/2026 16:10
Άργος: Χημικά και ξύλο σε κινητοποίηση για τον θάνατο του 20χρονου από πυρά αστυνομικών

Με χημικά και ξύλο απάντησε η αστυνομία στη μεγάλη διαδήλωση για τον 20χρονο Θοδωρή ο οποίος έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών.

Σοκαριστικό ντοκουμέντο από την αιματηρή καταδίωξη στο Άργος
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοκαριστικό ντοκουμέντο από την αιματηρή καταδίωξη στο Άργος

Τα επεισόδια σημειώθηκαν ανάμεσα σε διαδηλωτές και την αστυνομία. Η αστυνομία, προκειμένου να απωθήσει τους συγκεντρωμένους, προχώρησε σε χρήση χημικών και δακρυγόνων ενώ πραγματοποίησε και μία προσαγωγή.

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης