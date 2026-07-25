Άργος: Χημικά και ξύλο σε κινητοποίηση για τον θάνατο του 20χρονου από πυρά αστυνομικών
Με χημικά και ξύλο απάντησε η αστυνομία στη μεγάλη διαδήλωση για τον 20χρονο Θοδωρή ο οποίος έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Τα επεισόδια σημειώθηκαν ανάμεσα σε διαδηλωτές και την αστυνομία. Η αστυνομία, προκειμένου να απωθήσει τους συγκεντρωμένους, προχώρησε σε χρήση χημικών και δακρυγόνων ενώ πραγματοποίησε και μία προσαγωγή.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις