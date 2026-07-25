Κρήτη: Στο νοσοκομείο δίχρονος που έπεσε σε πισίνα

Συναγερμός το μεσημέρι στην Κρήτη, όταν ένα δίχρονο παιδάκι ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα.

Χάρη στην άμεση κινητοποίηση και τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των διασωστών του ΕΚΑΒ, το παιδί επανήλθε στη ζωή έπειτα από καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση.

Στη συνέχεια, το μικρό αγόρι μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου όπου έχει σταθεροποιηθεί και αναπνέει μόνο του.