Μπουγάτσα … με γραβιέρα Νάξου

Η Ιωάννα Βλασερού κράτησε τις μυστικές συνταγές της μαμάς της και έκανε τη γραβιέρα Νάξου… μπουγάτσα!

Η Νάξος έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε έναν από τους σημαντικότερους γαστρονομικούς προορισμούς της Ελλάδας. Όσοι, όμως, αναζητούν τις πραγματικά αυθεντικές γεύσεις του νησιού γνωρίζουν πως πρέπει να αφήσουν τις παραλίες και να ανηφορίσουν στα ορεινά χωριά. Εκεί όπου η παράδοση δεν αποτελεί τουριστικό προϊόν, αλλά τρόπο ζωής.

Στο γραφικό Χαλκί, οι μυρωδιές από φρεσκοψημένες πίτες, σπιτικά γλυκά και βουτυράτες μπουγάτσες πλημμυρίζουν τα στενά. Και αν ρωτήσεις τους ντόπιους πού θα δοκιμάσεις αυθεντικές ναξιώτικες γεύσεις, σχεδόν όλοι θα σου δώσουν την ίδια απάντηση: «Στο καφέ της Γιαννάς».

Πίσω από αυτή την οικογενειακή επιχείρηση βρίσκεται η 35χρονη Ιωάννα Βλασερού, μια νέα γυναίκα που επέλεξε να μείνει στον τόπο της, να επενδύσει στην παράδοση και να συνεχίσει μια οικογενειακή ιστορία που γράφεται εδώ και δεκαετίες.

Αν και σήμερα σπουδάζει παράλληλα Ψυχολογία, η Ιωάννα βρίσκεται στην οικογενειακή επιχείρηση από παιδί. Δουλεύει από τα 14 της χρόνια και στα 21 της, με την παρότρυνση των γονιών της, έκανε το μεγάλο βήμα ανοίγοντας τη δική της επιχείρηση. Σήμερα, μαζί με τα αδέλφια της, η οικογένεια διατηρεί τρεις επιχειρήσεις, έχοντας πάντα ως πυξίδα την ποιότητα και την αυθεντικότητα.

Το μεγάλο της «σχολείο», όμως, ήταν η μητέρα της, η κυρία Άννα.

Εκείνη δεν της έμαθε μόνο να ανοίγει φύλλο ή να ζυμώνει πίτες. Της μετέδωσε έναν ολόκληρο τρόπο σκέψης, βασισμένο στη δημιουργικότητα, στην εξέλιξη και στον απόλυτο σεβασμό στην παράδοση.

Οι συνταγές της κυρίας Άννας δεν υπάρχουν ούτε σε βιβλία μαγειρικής ούτε στο διαδίκτυο. Είναι καταγεγραμμένες μόνο στη μνήμη, στη φαντασία και στην πολύχρονη εμπειρία της. Συνταγές που κράτησε σαν οικογενειακό θησαυρό και εμπιστεύτηκε μόνο στην κόρη της, ώστε να συνεχίσουν να περνούν από γενιά σε γενιά.

«Η μητέρα μου ήταν και είναι ο σημαντικότερος παράγοντας επιτυχίας της επιχείρησής μας. Αυτό που μας έκανε να ξεχωρίζουμε όλα αυτά τα χρόνια είναι οι μυστικές συνταγές της και οι καινοτόμες ιδέες της. Είναι μια αστείρευτη πηγή έμπνευσης που συνεχίζει μέχρι σήμερα να δημιουργεί νέα προϊόντα. Οι συνταγές της δεν υπάρχουν στο διαδίκτυο και όσες φορές κι αν της ζήτησαν να τις αποκαλύψει, ακόμη και τουρίστες από όλο τον κόσμο, δεν το έκανε ποτέ. Σήμερα τις γνωρίζω μόνο εγώ, ώστε να συνεχίσουν να παραμένουν στην οικογένεια. Το μεγαλύτερο μάθημα που μου έχει δώσει είναι πως η εξέλιξη δεν σταματά ποτέ και πως η επιτυχία έρχεται όταν κάνεις αυτό που πραγματικά αγαπάς. Εμείς πετύχαμε, μαμά… και πετύχαμε μαζί!», λέει συγκινημένη η Ιωάννα Βλασερού.

Η παράδοση, όμως, δεν σημαίνει στασιμότητα.

Αντίθετα, η οικογένεια Βλασερού αναζητά συνεχώς νέες ιδέες, παντρεύοντας τις αυθεντικές ναξιώτικες πρώτες ύλες με πρωτότυπες δημιουργίες.

Η πιο χαρακτηριστική από όλες είναι η μπουγάτσα με γραβιέρα Νάξου, που ήδη έχει γίνει το νέο γαστρονομικό σήμα κατατεθέν της επιχείρησης.

«Η μπουγάτσα με γραβιέρα Νάξου ήταν ακόμη μία επινόηση της μαμάς μου. Εκεί που ετοίμαζε γλυκές μπουγάτσες με κρέμα, σοκολάτα και κίτρο Νάξου, σκέφτηκε πως θα ήταν πρωτότυπο να δημιουργήσουμε και μία αλμυρή. Έτσι γεννήθηκε η μπουγάτσα με γραβιέρα Νάξου. Είναι αποκλειστικά δική της δημιουργία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάπου αλλού και σίγουρα όχι με αυτή τη γεύση και την ποιότητα.»

Και δεν είναι μόνο αυτή.

Στις βιτρίνες του καταστήματος συναντά κανείς γλυκές και αλμυρές πίτες, χειροποίητες τούρτες, μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, αλλά και νέες δημιουργίες, όπως η μπουγάτσα με άρωμα κίτρου Νάξου, που ήδη έχει αποκτήσει το δικό της κοινό.

Όπως εξηγεί η Ιωάννα, πίσω από κάθε δημιουργία κρύβονται οι κορυφαίες πρώτες ύλες του νησιού.

«Χρησιμοποιούμε πάντα προϊόντα της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου. Από τη γραβιέρα και το βούτυρο μέχρι το γάλα και το γιαούρτι. Η γλυκιά μπουγάτσα μας φτιάχνεται με βούτυρο και γάλα Νάξου, ενώ φέτος δημιουργήσαμε και τη μπουγάτσα με κίτρο Νάξου. Η πορτοκαλόπιτά μας μπορεί να μοιάζει γνώριμη, όμως όποιος τη δοκιμάσει καταλαβαίνει αμέσως ότι δεν υπάρχει άλλη ίδια. Το μεγαλύτερο μυστικό μας είναι η αγάπη με την οποία φτιάχνονται όλα και η ποιότητα των αγνών υλικών που χρησιμοποιούμε.»

Η ιστορία της Ιωάννας Βλασερού είναι ίσως το καλύτερο παράδειγμα ότι η ελληνική περιφέρεια συνεχίζει να γεννά νέους ανθρώπους που δεν εγκαταλείπουν τον τόπο τους. Αντίθετα, επενδύουν σε αυτόν, εξελίσσουν την παράδοση και αποδεικνύουν πως η καινοτομία μπορεί να γεννηθεί μέσα από τις πιο αυθεντικές οικογενειακές συνταγές.

Και ίσως αυτή να είναι η μεγαλύτερη επιτυχία της Νάξου. Όχι μόνο τα εξαιρετικά προϊόντα της, αλλά οι άνθρωποί της. Νέοι επιχειρηματίες που κρατούν ζωντανή τη γαστρονομική ταυτότητα του νησιού, μετατρέποντας την παράδοση σε εμπειρία που αξίζει κανείς να ταξιδέψει μέχρι τα ορεινά χωριά για να τη γευτεί.