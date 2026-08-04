Στάχτη 42% των δασών της Αττικής

42% των δασών της Αττικής κάηκαν σε περίοδο 10 ετών

Αποκαρδιωτικά είναι τα στοιχεία που φέρνει το meteo.gr στη δημοσιότητα σχετικά με το ποσοστό των δασών που έχει καεί στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Συγκεκριμένα τα στοιχεία της Υπηρεσίας Ταχείας Χαρτογράφησης Copernicus και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφόρησης αναφέρουν πως από το 2017 έως τις 3 Αυγούστου 2026, πάνω από 800.000 στρέμματα στην Αττική έχουν γίνει στάχτη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από το Meteo.gr από τα συνολικά 2.500.000 στρέμμματα στα οποία εκτείνεται η Περιφέρεια Αττικής, το 32% κάηκε τα τελευταία 10 χρόνια. Όσον αφορά ειδικότερα τις δασικές εκτάσεις που καλύπτουν συνολική έκταση 1.230.000 στρεμμάτων, 42% αυτών έχουν καεί στο διάστημα των 10 ετών

Τα στοιχεία ενημερώθηκαν μετά και την πρόσφατη δασική πυρκαγιά που έπληξε το Πόρτο Γερμενό.