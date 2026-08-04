Κρητή: Φορτηγό πήρε φωτιά στον ΒΟΑΚ

Στις φλόγες τυλίχτηκε φορτηγό νωρίς το μεσημέρι όσο κινούνταν στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης.

Αμέσως σήμανε συναγερμός και οι πυροσβεστικές δυνάμεις με 8 πυροσβέστες και 3 οχήματα έσπευσαν στο σημείο.

Η κυκλοφορία στο ρεύμα ρυθμίστηκε από την τροχαία ενώ τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή βίντεο: Creta24