Κρητή: Φορτηγό πήρε φωτιά στον ΒΟΑΚ
Στις φλόγες τυλίχτηκε φορτηγό νωρίς το μεσημέρι όσο κινούνταν στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης.
Αμέσως σήμανε συναγερμός και οι πυροσβεστικές δυνάμεις με 8 πυροσβέστες και 3 οχήματα έσπευσαν στο σημείο.
Η κυκλοφορία στο ρεύμα ρυθμίστηκε από την τροχαία ενώ τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
Πηγή βίντεο: Creta24
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