Άρση αποκλεισμού κυκλοφορίας στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης
Ήρθησαν οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, που ανακοινώθηκαν για απόψε, στον ανισόπεδο κόμβο Κ10, στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, όπως ανακοίνωσε η Τροχαία Θεσσαλονίκης.
«Σε συνέχεια της από 03-08-2026 Ανακοίνωσης της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης και κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας εταιρείας, οι προγραμματισμένες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για σήμερα Τρίτη (04/08/2026), κατά τις ώρες 23:00΄ έως 05:00΄, στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων Κ10 (Κων/πολιτικα) και Κ9 (Τούμπα) ματαιώνονται λόγω απρόβλεπτων τεχνικών δυσκολιών», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Τροχαίας.
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