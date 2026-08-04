Βίντεο: Οι πύρινες “γλώσσες” απειλούν τους πυροσβέστες

Μάχες μέρα και νύχτα, σώμα με σώμα με τις φλόγες, κούραση, τραυματισμοί αλλά και δύναμη ψυχής από τους πυροσβέστες στα μέτωπα των πυρκαγιών.

Στο βίντεο αποτυπώνεται η σφοδρότητα με την οποία καίει η πυρκαγιά και φτάνει να απειλεί, να κυνηγά τους πυροσβέστες που φεύγουν από το σημείο γιατί κινδυνεύουν. Το τοπίο μοιάζει απόκοσμο με τον πύρινο εφιάλτη να δημιουργεί έναν τρομακτικό κλοιό γύρω από τους πυροσβέστες που επιχειρούν στο σημείο.

Σε ανάρτησή της η Ένωση Πτυχιούχων Αξιωματικών Πυροσβεστικού σώματος σημειώνει:

Σε όσους πίσω από ένα Πληκτρολόγιο κρίνουν το ΕΡΓΟ μας.

Σε όσους πίσω από το Γραφείο τους βγάζουν αποφάσεις για το ΜΕΛΛΟΝ μας.

Η απάντησή μας είναι μια: ΠΑΜΕ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟΛΜΑ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΣΑΣ ΝΑ ΠΑΕΙ, ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΚΑΝ Ο ΝΟΥ ΣΑΣ.

Ο σεβασμός στο στο έργο κάθε Πυροσβέστη, σας “προτείνουμε” να εκφράζεται όχι μόνο με συλλυπητήρια και συμπονετικά μηνύματα όταν τα πράγματα έχουν κακό τέλος,

ΑΛΛΑ

από τις έμπρακτες ενέργειές σας στο πως μπορείτε να του κάνετε την επαγγελματική καθημερινότητα ελάχιστα πιο ΑΣΦΑΛΗ και ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ.

Ας δώσουμε ΜΑΖΙ τον αγώνα που απαιτείται για την ασφάλεια ΟΛΩΝ μας. Με επίκεντρο τον σεβασμό και την μνήμη στις θυσίες των νεκρών μας.

Πηγή βίντεο: Ένωση Πτυχιούχων Αξιωματικών Πυροσβεστικού σώματος