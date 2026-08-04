Πρωτοποριακή επέμβαση σε δύο αρκούδες στο Νυμφαίο

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε λαπαροσκοπική ωοθηκεκτομή σε αρκούδες, με στόχο τη βελτίωση της ευζωίας και της καθημερινότητάς τους.

Η επέμβαση έγινε στη Μάσα και την Τζώρτζια, δύο αρκούδες που φιλοξενούνται στο Κέντρο Προστασίας Αρκούδας τστο Νυμφαίο.

Η απόφαση για την κτηνιατρική παρέμβαση πήρε μετά από παρατηρήσεις των φροντιστών, οι οποίοι εντόπισαν αυξημένη ένταση μεταξύ των δύο ζώων κατά την περίοδο αναπαραγωγής.

Η συμπεριφορά αυτή προκαλούσε στρες στις αρκούδες και επηρέαζε τη σωματική τους κατάσταση, με μικρούς τραυματισμούς και σημάδια έντονης αναστάτωσης.

Η ομάδα περίθαλψης αναζήτησε την καταλληλότερη λύση σε συνεργασία με εξειδικευμένους επιστήμονες του ευρωπαϊκού δικτύου κέντρων περίθαλψης άγριων ζώων. Μετά από αξιολόγηση, επιλέχθηκε η λαπαροσκοπική μέθοδος.

Η συγκεκριμένη τεχνική πραγματοποιείται με μικρότερες τομές σε σχέση με ένα συμβατικό χειρουργείο. Έτσι περιορίζεται το χειρουργικό τραύμα και μειώνεται η επιβάρυνση για τα ζώα κατά την ανάρρωση.

Τις επεμβάσεις πραγματοποίησε ο Dr Marc Gölkel, εξειδικευμένος κτηνίατρος άγριων ζώων με διεθνή εμπειρία στη χειρουργική αντιμετώπιση αρκούδων. Ο απαραίτητος κτηνιατρικός εξοπλισμός διατέθηκε για τις ανάγκες των επεμβάσεων χωρίς κόστος.

Η πορεία της Μάσας και της Τζώρτζια θα παρακολουθείται στενά τους επόμενους μήνες. Τα πρώτα συμπεράσματα αναμένονται σταδιακά, ενώ πιο ολοκληρωμένη εικόνα θα υπάρξει κατά την επόμενη αναπαραγωγική περίοδο.

Οι υπεύθυνοι θα καταγράψουν την εξέλιξη των δύο αρκούδων και τα αποτελέσματα της παρέμβασης, ώστε να αξιοποιηθούν για τη βελτίωση της φροντίδας ζώων που ζουν υπό ανθρώπινη προστασία.