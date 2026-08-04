Βέροια: Νεκρός 88χρονος – Τον παρέσυρε φορτηγό

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στη Βέροια όταν φορτηγό παρέσυρε 88χρονο με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 88χρονος άνδρας κινούνταν πεζός. Το φορτηγό δημόσιας χρήσεως, το οποίο οδηγούσε 26χρονος, παρέσυρε τον 88χρονο και τον τραυμάτισε θανάσιμα.

Ο 88χρονος διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας όπου και υπέκυψε στα τραύματά του.

Το τμήμα Τροχαίας Βέροιας διενεργεί την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.