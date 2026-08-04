Βέροια: Νεκρός 88χρονος – Τον παρέσυρε φορτηγό
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στη Βέροια όταν φορτηγό παρέσυρε 88χρονο με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο 88χρονος άνδρας κινούνταν πεζός. Το φορτηγό δημόσιας χρήσεως, το οποίο οδηγούσε 26χρονος, παρέσυρε τον 88χρονο και τον τραυμάτισε θανάσιμα.
Ο 88χρονος διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας όπου και υπέκυψε στα τραύματά του.
Το τμήμα Τροχαίας Βέροιας διενεργεί την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις