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Βέροια: Νεκρός 88χρονος – Τον παρέσυρε φορτηγό

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
04/08/2026 17:08
Βέροια: Νεκρός 88χρονος – Τον παρέσυρε φορτηγό
INTIME

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στη Βέροια όταν φορτηγό παρέσυρε 88χρονο με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 88χρονος άνδρας κινούνταν πεζός. Το φορτηγό δημόσιας χρήσεως, το οποίο οδηγούσε 26χρονος, παρέσυρε τον 88χρονο και τον τραυμάτισε θανάσιμα.

Ο 88χρονος διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας όπου και υπέκυψε στα τραύματά του.

Το τμήμα Τροχαίας Βέροιας διενεργεί την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

 

 

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