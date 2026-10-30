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Άλογο “σουλατσάρει” ελεύθερο στον δρόμο Κομοτηνής- Φαναρίου

Προκάλεσε ανησυχία στους οδηγούς
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
30/10/2026 13:20
Άλογο “σουλατσάρει” ελεύθερο στον δρόμο Κομοτηνής- Φαναρίου
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: xronos.gr

Ένα άλογο εντοπίστηκε να κάνει “αμέριμνο” την “βόλτα” του στον δρόμο Κομοτηνής- Φαναρίου στο ύψος της Αιγείρου.

Το άλογο κινούνταν ελεύθερο στον δρόμο, προκαλώντας ιδιαίτερη ανησυχία στους διερχόμενους οδηγούς.

Στο βίντεο το άλογο φαίνεται να κινείται αργά, με τα αυτοκίνητα να το ακολουθούν με προσοχή ώστε να μην προκληθεί κάποιο ατύχημα.

Δεν έχει διαπιστωθεί ακόμη σε ποιον ανήκει το περιπλανόμενο ζώο.

Πηγή: xronos.gr

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