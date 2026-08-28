Στάματησαν οι έρευνες για τον Ισπανό επιχειρηματία

Χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε η επιχείρηση για τον εντοπισμό του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία Χουάν Χοσέ Μουτίλμπα, ο οποίος αγνοείται από τις 18 Αυγούστου, όταν έπεσε στη θάλασσα κατά τη διάρκεια ταξιδιού με ιστιοφόρο από τη Σικελία προς την Πύλο.

Οι ιταλικές Αρχές αποφάσισαν να διακόψουν οριστικά την ενεργή επιχείρηση, έπειτα από ημέρες ερευνών σε μια τεράστια θαλάσσια περιοχή. Όπως ενημερώθηκε η οικογένειά του από την ισπανική Υπηρεσία Θαλάσσιας Διάσωσης, οι προσπάθειες δεν απέδωσαν κανένα στοιχείο για την τύχη του 66χρονου.

Στις έρευνες συμμετείχαν εναέρια μέσα της ιταλικής Ακτοφυλακής, αεροσκάφος της Frontex, καθώς και εμπορικά πλοία που περνούσαν από την περιοχή. Το σημείο ενδιαφέροντος είχε προσδιοριστεί με βάση το τελευταίο στίγμα του ιστιοφόρου, περίπου 120 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Κάπο Σπαρτιβέντο, εντός της ιταλικής ζώνης έρευνας και διάσωσης.

Η διακοπή της επιχείρησης προκάλεσε την έντονη αντίδραση της οικογένειας, η οποία εξακολουθεί να ελπίζει ότι οι έρευνες θα επαναληφθούν.

«Η μόνη λύση που έχουμε είναι να προσπαθήσουμε να πείσουμε τις ισπανικές Αρχές να μας βοηθήσουν, ώστε οι έρευνες να συνεχιστούν για λίγες ακόμη ημέρες», δήλωσε ο γιος του αγνοουμένου, Σέρχιο Μουτίλμπα, στο ισπανικό πρακτορείο EFE. Παράλληλα, εξέφρασε την απογοήτευσή του για τη στάση της ισπανικής κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι η οικογένεια δεν έλαβε τη στήριξη που περίμενε.

Η μοιραία πτώση στη θάλασσα

Ο Χουάν Χοσέ Μουτίλμπα είχε αναχωρήσει μαζί με τη σύζυγό του, Κάρμεν Ντίεθ, στις 17 Αυγούστου από τις Συρακούσες της Σικελίας, με προορισμό την Πύλο.

Σύμφωνα με όσα έχει μεταφέρει η οικογένεια, το επόμενο πρωί ο 66χρονος έπιασε έναν τόνο και, ενώ βρισκόταν στο κατάστρωμα, φέρεται να γλίστρησε στα αίματα του ψαριού και να έπεσε στη θάλασσα. Πρόλαβε να φωνάξει στη σύζυγό του να σβήσει τη μηχανή, εκείνη όμως, σε κατάσταση πανικού, δεν κατάφερε να ακινητοποιήσει το σκάφος.

Το ιστιοφόρο συνέχισε να απομακρύνεται, αφήνοντας τον 66χρονο μόνο στη θάλασσα. Η σύζυγός του παρέμεινε επί τρεις ημέρες στο σκάφος, χωρίς τηλεφωνική κάλυψη και χωρίς να μπορεί να ζητήσει βοήθεια.

Στις 21 Αυγούστου κατάφερε τελικά να επικοινωνήσει με οικογενειακό φίλο, ο οποίος ειδοποίησε την ισπανική Υπηρεσία Θαλάσσιας Διάσωσης. Το ιστιοφόρο εντοπίστηκε αργότερα περίπου 18 ναυτικά μίλια από την Πύλο και μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο λιμάνι, με την Κάρμεν Ντίεθ καλά στην υγεία της.

Η Λιμενική Αρχή Πύλου διενεργεί προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος του Χουάν Χοσέ Μουτίλμπα και η οικογένειά του δίνει πλέον μάχη για να ξαναρχίσουν οι έρευνες. Η αναστολή της ιταλικής επιχείρησης επιβεβαιώθηκε από την οικογένεια στο πρακτορείο EFE.