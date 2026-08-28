Σήμερα το τελευταίο “αντίο” στον Δημήτρη Κόκοτα

Το τελευταίο «αντίο» στον Δημήτρη Κόκοτα λένε σήμερα, Παρασκευή 28 Αυγούστου, η οικογένεια, οι συγγενείς, οι φίλοι και οι συνεργάτες του. Η εξόδιος ακολουθία είναι προγραμματισμένη για τις 12:00 στον Ιερό Ναό Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα, ενώ θα ακολουθήσει η ταφή στο Γ΄ Κοιμητήριο Αθηνών.

Ο τραγουδιστής πέθανε στις 25 Αυγούστου 2026, σε ηλικία 57 ετών, έπειτα από σχεδόν δυόμισι χρόνια νοσηλείας μετά το έμφραγμα που υπέστη τον Μάρτιο του 2024. Η οικογένειά του έχει ζητήσει η τελετή να γίνει σε στενό κύκλο και με διακριτικότητα.

Η κηδεία του Δημήτρη Κόκοτα με δημοτική δαπάνη

Ο Δημήτρης Κόκοτας είχε εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος στην Αγία Βαρβάρα στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023 και ασκούσε τα καθήκοντά του έως το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε τον Μάρτιο του 2024.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Βαρβάρας συνεδρίασε εκτάκτως στις 25 Αυγούστου και ενέκρινε ομόφωνα ψήφισμα για τον εκλιπόντα. Μεταξύ των αποφάσεων είναι η κάλυψη των εξόδων της κηδείας από τον Δήμο, καθώς και η παρουσία σύσσωμου του Δημοτικού Συμβουλίου στην εξόδιο ακολουθία, με επικεφαλής τον δήμαρχο και τον πρόεδρό του.

Η δημοτική σημαία θα παραμείνει μεσίστια έως την ημέρα της ταφής, ενώ ο Δήμος θα καταθέσει στεφάνι στη μνήμη του τραγουδιστή.

Υποτροφία και αίθουσα στο Δημοτικό Ωδείο με το όνομά του

Με το ομόφωνο ψήφισμα, ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας αποφάσισε ακόμη να καθιερώσει ετήσια υποτροφία του Δημοτικού Ωδείου στο όνομα του Δημήτρη Κόκοτα.

Παράλληλα, η αίθουσα εκδηλώσεων του Ωδείου, στο Μέγαρο «Μήτρος Σουλιμιώτης», θα λάβει το όνομά του. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου που είχαν προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο μετατίθενται για μετά το 40ήμερο μνημόσυνο.

Η μακρά νοσηλεία μετά το καρδιακό επεισόδιο

Η περιπέτεια της υγείας του Δημήτρη Κόκοτα άρχισε τον Μάρτιο του 2024, όταν βρισκόταν στις πρόβες του J2US με την Τραϊάνα Ανανία και αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», μετά από οξύ καρδιακό επεισόδιο.

Ο τραγουδιστής νοσηλεύτηκε σε κωματώδη κατάσταση και παρέμεινε διασωληνωμένος. Παρά τη μικρή βελτίωση που είχε καταγραφεί στην κατάστασή του, υπέστη σηπτικό επεισόδιο και κατέληξε.

Στο πλευρό του, σε όλη τη διάρκεια της νοσηλείας του, ήταν η οικογένειά του: η σύζυγός του Κατερίνα Πετράκη και η κόρη τους, Ριάνα. Η οικογένεια απέφυγε τη δημόσια έκθεση κατά τη διάρκεια της μακράς δοκιμασίας του.