Με μαχαίρια στο γήπεδο

Πήγαιναν στο γήπεδο με μαχαίρια . Δώδεκα συλλήψεις έκαναν στην Αττική οι αστυνομικοί στο πλαίσιο αστυνομικών ελέγχων για τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικού αγώνα ποδοσφαίρου. Οι εννιά συνελήφθησαν σε προελέγχους στα διόδια Ελευσίνας και Αφιδνών, αφού στο εσωτερικό των αυτοκινήτων τους αλλά και στα λεωφορεία που τους μετέφεραν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -4- αναδιπλούμενα μαχαίρια (σουγιάδες), -3- μαχαίρια, σιδερογροθιά, μεταλλικό πολυεργαλείο και αυτοσχέδιο κοκάλινο αιχμηρό αντικείμενο.