Θεσσαλονίκη: Επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τη διάσωση σκύλου που έπεσε σε τρύπα τριών μέτρων

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός ηλικιωμένου σκύλου στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, ο οποίος εγκλωβίστηκε σε αυτοσχέδια καλυμμένο όρυγμα βάθους τριών μέτρων κατά τη διάρκεια της βόλτας του.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Φλέμινγκ κατά τις απογευματινές ώρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο είχαν προηγηθεί τεχνικές και η τρύπα είχε καλυφθεί πρόχειρα με ξύλα. Ο 17χρονος σκύλος, ονόματι Ρόκι, απομακρύνθηκε για λίγο από την ιδιοκτήτριά του και έπεσε μέσα στο άνοιγμα .

Για τον απεγκλωβισμό του ζώου στήθηκε άμεση επιχείρηση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία με τη συνδρομή εθελοντή. Οι διασώστες κατέβηκαν στο βάθος του ορύγματος και ανέσυραν τον σκύλο χωρίς να τραυματιστεί. Ο Ρόκι παραδόθηκε καλά στην υγεία του στην ιδιοκτήτριά του.