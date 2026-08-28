Συνελήφθη δικυκλιστής για 18 τροχαίες παραβάσεις

Το συνολικό ύψος των προστίμων να αγγίζει τα 18.590 ευρώ.

Σε μια επικίνδυνη «κούρσα» που μετέτρεψε τους δρόμους της ανατολικής Θεσσαλονίκης σε πίστα ταχύτητας προχώρησε ένας 30χρονος δικυκλιστής, ο οποίος συνελήφθη χθες το βράδυ από τις αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο νεαρός οδηγός κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και σε μονοδρόμους, ενώ παραβίασε διαδοχικά αρκετούς ερυθρούς σηματοδότες. Η επικίνδυνη πορεία του τερματίστηκε όταν ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα, το οποίο προκάλεσε υλικές ζημιές.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου και της σύλληψής του, ο 30χρονος προέβαλε σθεναρή αντίσταση ασκώντας βία κατά των αστυνομικών. Συνολικά, οι αρχές τού βεβαίωσαν 18 τροχαίες παραβάσεις, με το συνολικό ύψος των προστίμων να αγγίζει τα 18.590 ευρώ. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα.