Ηλεκτρικά πατίνια: Σε μία ημέρα 115 παραβάσεις, συνελήφθη μεθυσμένος οδηγός

Ειδικούς ελέγχους για τα ηλεκτρικά πατίνια πραγματοποίησε η τροχαία Αττικής κατά την οποία διαπιστώθηκαν 115 παραβάσεις και εννέα παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Ένας μάλιστα οδηγός συνελήφθη καθώς στο τεστ η ένδειξη αλκοόλ ήταν άνω του 0,60 mg/l.

Όπως ανακοινώθηκε από την Αστυνομία, από τις 115 παραβάσεις, οι 78 αφορούσαν μη χρήση προστατευτικού κράνους, έξι παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, 13 μη ύπαρξη ή χρήση περιοριστή ταχύτητας, πέντε παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων, τρεις μεταφορά υπεράριθμων επιβατών, τρεις ανασφάλιστα οχήματα, μία κίνηση επί πεζοδρομίου και μία μη συμμόρφωση σε σήμα τροχονόμου.

Η εξόρμηση πραγματοποιήθηκε από τις πρώτες πρωινές ώρες της 26ης Αυγούστου έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 27ης Αυγούστου από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), με τη διενέργεια συνολικά 192 ελέγχων.