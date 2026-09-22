Κιμ Κίλιαν «Έτσι αντιμετώπισα τον καρκίνο»

Η Κιμ Κίλιαν έκανε για πρώτη φορά έναν βαθιά προσωπικό απολογισμό για την περιπέτεια υγείας που πέρασε, μιλώντας για τις κόρες της, τις θεραπείες που χρειάστηκε να ακολουθήσει και τις αλλαγές που έφερε αυτή η δύσκολη περίοδος στη ζωή της.

Στη συνέντευξή της στην εκπομπή «Super Κατερίνα», αποκάλυψε πως διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού, σε αρχικό στάδιο, ενώ όπως είπε επρόκειτο για επιθετική μορφή.

Η ίδια εξήγησε πως έμαθε για την ασθένεια μετά από ένα χειρουργείο. Όπως περιέγραψε, το σώμα της είχε ήδη δώσει σημάδια, με διαφορετικούς τρόπους, πριν έρθει η διάγνωση.

Η απόφαση να μιλήσει δημόσια δεν ήταν εύκολη.

«Επέλεξα με μια ανάρτηση να μοιραστώ την περιπέτειά μου με τον καρκίνο», ανέφερε. Δεν το έκανε νωρίτερα, γιατί δεν ήθελε να στενοχωρήσει τους ανθρώπους γύρω της ούτε να προκαλέσει λύπηση.

Το πρώτο της άγχος, όταν έμαθε τη διάγνωση, ήταν οι κόρες της.

Η Κίμ Κίλιαν γνωρίζει καλά τον φόβο που μπορεί να δημιουργεί μια τέτοια είδηση μέσα σε μια οικογένεια. Η μητέρα της είχε επίσης νοσήσει από καρκίνο.

«Ο φόβος της απώλειας δεν τον ξεχνάς ποτέ», είπε χαρακτηριστικά.

Παρά τις δυσκολίες, η ίδια τόνισε πως σε κανένα σημείο της θεραπείας δεν ένιωσε ότι δεν θα τα καταφέρει.

Μίλησε και για την απώλεια των μαλλιών. Δεν ήταν τόσο η αλλαγή στην εμφάνιση που την ενόχλησε, όσο η ίδια η διαδικασία.

Η εικόνα στον καθρέφτη, ωστόσο, ήταν ένα σοκ.

«Παύεις να αναγνωρίζεις τον εαυτό σου», σημείωσε, περιγράφοντας την εμπειρία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ανάγκη στήριξης των ασθενών στην Ελλάδα. Όπως είπε, αυτό που λείπει είναι ένα οργανωμένο σύστημα υποστήριξης.

Αναφέρθηκε μάλιστα σε ανθρώπους που πηγαίνουν μόνοι τους με το λεωφορείο στις θεραπείες τους.

Μετά το τέλος των θεραπειών, η Κιμ Κίλιαν θέλησε να σταθεί δίπλα σε γυναίκες που μόλις ξεκινούν τη δική τους δύσκολη διαδρομή.

Στόχος της ήταν να τους δείξει, μέσα από τη δική της εμπειρία, ότι υπάρχει ζωή μετά τη θεραπεία.

Η ίδια δεν έκρυψε και τις σκέψεις της για την οικογένειά της. Παραδέχτηκε ότι έχει μετανιώσει για τις πολλές ώρες που δούλευε, όταν οι κόρες της ήταν μικρές.

«Έχασα πολλές στιγμές τους», είπε.

Για την επιστροφή της στην τηλεόραση άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, εφόσον προκύψει μια πρόταση που να της ταιριάζει.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι ετοιμάζει κάτι επαγγελματικό μετά την περιπέτεια υγείας της, το οποίο, όπως είπε, θα δώσει χαρά σε πολλές γυναίκες.

Το μήνυμά της προς όσες γυναίκες αντιμετωπίζουν σήμερα τον καρκίνο ήταν ξεκάθαρο.

Θέλει να τους δώσει δύναμη και να τους θυμίσει ότι μπορούν να βγουν νικήτριες από αυτή τη δοκιμασία.

«Πολύ σύντομα θα είναι αρκετά κοντά στον παλιό τους εαυτό», είπε, στέλνοντας το δικό της μήνυμα αισιοδοξίας.