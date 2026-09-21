Σπάτα: Συνελήφθησαν έξι μέλη εγκληματικής οργάνωσης

Εγκληματική οργάνωση που έκανε διακεκριμένες κλοπές και απάτες στην Αττική, εξάρθρωσε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής. Έξι μέλη της συνελήφθησαν το απόγευμα της 11ης Σεπτεμβρίου 2026, σε σπίτι στα Σπάτα που είχε μισθωθεί μέσω πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης και λειτουργούσε ως «τηλεφωνικό κέντρο».

Οι συλληφθέντες είναι ηλικίας 17, 19, 20 και 21 ετών. Η συνολική λεία της οργάνωσης ξεπερνά τα 240.000 ευρώ, ενώ οι κατηγορούμενοι φέρεται να εμπλέκονται σε τουλάχιστον 889 απόπειρες κλοπής.

Το κόλπο με τη δήθεν διαρροή ρεύματος

Οι δράστες είχαν χωριστεί σε δύο ομάδες. Η πρώτη έκανε τα τηλεφωνήματα και η δεύτερη αναλάμβανε τις κλοπές στο πεδίο. Τα μέλη της τηλεφωνικής ομάδας εντόπιζαν κυρίως ηλικιωμένους μέσα από τηλεφωνικούς καταλόγους. Τους καλούσαν και παρουσιάζονταν ως υπάλληλοι εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας. Τους έλεγαν ότι υπάρχει δήθεν διαρροή ρεύματος στο σπίτι τους και ότι κινδυνεύουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους.

Με αυτόν τον τρόπο τους έπειθαν να συγκεντρώσουν κοσμήματα, χρήματα και άλλα τιμαλφή σε αλουμινόχαρτο, σακούλα ή λεκάνη. Στη συνέχεια τους ζητούσαν να τα αφήσουν σε συγκεκριμένο σημείο μέσα ή έξω από το σπίτι.

Τα ευρύματα της ΕΛ.ΑΣ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Έμπαιναν στα σπίτια χωρίς να τους βλέπουν

Μόλις το θύμα ακολουθούσε τις οδηγίες, αναλάμβανε δράση η ομάδα πεδίου. Τα μέλη της πήγαιναν στην περιοχή με «επιχειρησιακά» οχήματα και αφαιρούσαν τα αντικείμενα χωρίς να έρθουν σε επαφή με τα θύματα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν τα τιμαλφή βρίσκονταν μέσα στο σπίτι, έμπαιναν από ανασφάλιστο σημείο.

Οι δράστες χρησιμοποιούσαν πολλά κινητά τηλέφωνα και τηλεφωνικές συνδέσεις που είχαν ενεργοποιηθεί από άγνωστα άτομα και τα άλλαζαν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, δεν δίσταζαν να παρουσιάζονται ως αστυνομικοί ή συγγενικά πρόσωπα των υποψήφιων θυμάτων. Από την έρευνα έχουν εξιχνιαστεί μέχρι στιγμής 7 περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών και απατών. Στο «στρατηγείο» της οργάνωσης κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 12 επιχειρησιακά κινητά, 3 φύλλα τηλεφωνικού καταλόγου, 5 πορτοφόλια, ένα επιχειρησιακό όχημα και 335 ευρώ.

Οι έξι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.