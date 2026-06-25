Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ για ρευματοκλοπές- Ξήλωσαν 300 μέτρα καλώδιο

Αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής σε οικισμούς του Γέρακα, οδήγησε στη σύλληψη -3- ατόμων για ρευματοκλοπή.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων αστυνομικοί από υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Α., της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, του Αστυνομικού Τμήματος Παλλήνης, της Ο.Π.Κ.Ε. και της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή.

Συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε στην αποξήλωση περίπου 300 μέτρων καλωδίων που, σύμφωνα με τις Αρχές, χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.

Φωτογραφία/Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των συλληφθέντων υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.