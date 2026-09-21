Λάρισα: Τι έδειξαν τα ιατροδικαστικά ευρήματα για τον 15χρονο

Πραγματοποπιήθηκε ιατροδικαστική εξέταση στον 15χρονο που πέθανε αιφνιδίως στην Καρίτσα Λάρισας.

Ο ιατροδικαστής κατέγραψε εύρημα υπερτροφικής μυοκαρδιοπάθειας, πάθησης που αφορά τον καρδιακό μυ. Ωστόσο, η τελική αιτία θανάτου, ωστόσο, δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί. Ο ιατροδικαστής περιμένει τις εργαστηριακές εξετάσεις, η οποίες θα αξιολογηθούν μαζί με τα ιατροδικαστικά δεδομένα.

Τι είναι η υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια

Η υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια χαρακτηρίζεται από πάχυνση των τοιχωμάτων της καρδιάς. Συνήθως έχει γενετική βάση και συνδέεται με μεταλλάξεις γονιδίων που επηρεάζουν πρωτεΐνες του καρδιακού μυός.

Συγκεκριμένα, η πάθηση μπορεί να εμφανιστεί στην εφηβεία και ενδέχεται να ανιχνευθεί με καρδιολογικό έλεγχο, όπως ηλεκτροκαρδιογράφημα και υπερηχογράφημα καρδιάς. Μπορεί επίσης να εντοπιστεί μετά από καρδιακό φύσημα ή την εκδήλωση συμπτωμάτων.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι πολλοί ασθενείς δεν παρουσιάζουν εμφανή σημάδια. Βέβαια, σε άλλες περιπτώσεις έχουν αναφερθεί δύσπνοια στην άσκηση, κόπωση, πόνος ή βάρος στο στήθος, αίσθημα παλμών και λιποθυμικά επεισόδια.

Από την άλλη σε βαρύτερες μορφές, η νόσος μπορεί να σχετίζεται με σοβαρές αρρυθμίες και, πιο σπάνια, με αιφνίδιο καρδιακό θάνατο.

Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί στο σχολείο

Ο 15χρονος, για τον οποίο οι οικείοι του είχαν αναφέρει ότι δεν είχε γνωστό πρόβλημα υγείας, ήταν δραστήριος και συμμετείχε σε αθλητικές δραστηριότητες με συμμαθητές του.

Στο σχολείο του έχουν μεταβεί ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, με σκοπό να στηρίξουν τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς μετά την απώλεια του παιδιού.