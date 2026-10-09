Σοβαρός τραυματισμός 42χρονου σε τροχαίο στην Ελευσίνα

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε τροχαίο λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, στο ύψος των διοδίων της Ελευσίνας, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Στο ατύχημα ενεπλάκησαν δύο μοτοσικλέτες που κινούνταν προς την ίδια κατεύθυνση. Ένας 42χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Πώς έγινε το τροχαίο στην Ελευσίνα

Οι δύο μηχανές κινούνταν προς την ίδια κατεύθυνση, με πορεία προς την Αθήνα, όταν συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Μέχρι στιγμής, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν τρία άτομα αλβανικής καταγωγής. Η σοβαρότητα των τραυμάτων τους διέφερε, με έναν από τους εμπλεκόμενους να χρειάζεται νοσοκομειακή περίθαλψη για σοβαρούς τραυματισμούς.

Οι άλλοι δύο τραυματίες, ηλικίας περίπου 30 ετών, έφεραν ελαφρύτερα τραύματα. Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο Τζάνειο Νοσοκομείο για την αντιμετώπιση των τραυματισμών τους.

Σε εξέλιξη η προανάκριση για τα αίτια

Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν προανάκριση για το τροχαίο στα διόδια της Ελευσίνας. Στόχος είναι να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης των δύο μοτοσικλετών, καθώς και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκαν οι τρεις άνθρωποι.

Τα στοιχεία της έρευνας αναμένεται να συμβάλουν στη διαλεύκανση του περιστατικού στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου.