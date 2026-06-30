Σορός εντοπίστηκε στην περιοχή όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η πυρκαγιά στο Δερβένι

H σορός ενός ατόμου εντοπίστηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Δερβένι στην Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη πυρκαγιά, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία του νεκρού, αλλά ούτε οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στο σημείο.

οι Αρχές θα ερευνήσουν για τα ακριβή αίτια του θανάτου του ατόμου.