Σοκαριστικό τροχαίο στα Χανιά

Εικόνες που σοκάρουν. Μηχανή που οδηγεί γυναίκα παρασύρεται από αυτοκίνητο.

Όλα συνέβησαν το πρωί στην Παλαιά Εθνική Οδό Χανίων Κισσάμου. Το ατύχημα προκλήθηκε όταν οδηγός έκανε αιφνίδια αναστροφή . Όχημα με κατεύθυνση προς τα Χανιά επιχείρησε να το αποφύγει με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μετωπικά με τη μηχανή που κινούνταν κανονικά .