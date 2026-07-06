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Σοκαριστικό τροχαίο στα Χανιά

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
06/07/2026 17:50
Σοκαριστικό τροχαίο στα Χανιά
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ-ΙΝΤΙΜΕ

Εικόνες που σοκάρουν. Μηχανή που οδηγεί γυναίκα παρασύρεται από αυτοκίνητο.

Όλα συνέβησαν το πρωί στην Παλαιά Εθνική Οδό Χανίων Κισσάμου. Το ατύχημα προκλήθηκε όταν οδηγός έκανε αιφνίδια αναστροφή . Όχημα με κατεύθυνση προς τα Χανιά επιχείρησε να το αποφύγει με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μετωπικά με τη μηχανή που κινούνταν κανονικά .

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