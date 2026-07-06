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Φωτιά στην Αγία Ελένη Τροιζηνίας- 6 εναέρια στις προσπάθειες κατάσβεσης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
06/07/2026 17:57
Φωτιά στην Αγία Ελένη Τροιζηνίας- 6 εναέρια στις προσπάθειες κατάσβεσης
ΙΝΤΙΜΕ

Πυρκαγιά ξέσπασε πριν λίγο σε δασική έκταση στην περιοχή Αγία Ελένη Τροιζηνίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της πυτροσβεστικής στο σημείο επιχειρούν 59 πυροσβέστες με δύο ομάφδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 16 οχήματα

Στη μάχη με τις φλόγες συνδράμουν υδροφόρες της περιφέρειας Πελοποννήσου ενώ επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα .

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