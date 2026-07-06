Ιεράπετρα: Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στα Μπραμιανά

Τέθηκε υπό έλεγχο, η οποία ξέσπασε σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στα Μπραμιανά στην Ιεράπετρα Κρήτης.

Επίσης, χωρίς ενεργό μέτωπο, είναι η πυρκαγιά που σημειώθηκε στο Γάζι Ηρακλείου Κρήτης, αναφέρει σε νεότερη ανακοίνωσή της η Πυροσβεστική.

Στην πυρκαγιά στα Μπραμιανά, επιχειρούν 49 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες της Περιφέρειας Κρήτης.

Από αέρος, ωστόσο, απογειώθηκαν δυο ελικόπτερα.

Στη φωτιά στο Γάζι Ηρακλείου, βρίσκονται τριάντα πυροσβέστες και μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 3ης ΕΜΟΔΕ και εννέα οχήματα της Πυροσβεστικής, μαζί με υδροφόρες της Περιφέρειας Κρήτης.

Από αέρος, συνδράμει ένα ελικόπτερο.