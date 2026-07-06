Γεράσιμος Σιάσος – Νέος πρόεδρος της Συνόδου Πρυτάνεων

Νέος πρόεδρος της Συνόδου των Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων είναι ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, σύμφωνα με την απόφαση της ολομέλειας που πραγματοποιήθηκε στη Σάμο. Και είναι μάλιστα ο νεότερος Πρύτανης που έχει εκλεγεί στη Σύνοδο.

Ο Γεράσιμος Σιάσος βρίσκεται στο τιμόνι του μεγαλύτερου Πανεπιστημίου της Ελλάδας από τον Σεπτέμβριο του 2023 και κατά τη διάρκεια της θητείας του το Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει πετύχει σημαντικές συνεργασίες με κορυφαία Πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής και βρίσκεται πλέον μεταξύ των 200 καλύτερων Πανεπιστημίων του κόσμου.