Λέσβος: Κακομεταχείρηση ζώων σε αγρόκτημα

Στα χέρια των αρχών μετά από καταγγελία, βρίσκεται γυναίκα η οποία φέρεται να κακομεταχειριζόταν ζώα στη Λέσβο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα συνελήφθη χτες από αστυνομικούς του Αστυνομκού Τμήματος Πολυχνίτου, καθώς φέρεται να διατηρούσε σε αγρόκτημα τρεις κατσίκες με δεμένα τα δύο πόδια τους (παστούρωμα), δυσκολεύοντας με αυτόν τον τρόπο την κίνησή τους.

Σε βάρος της γυναίκας σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για κακομεταχείρηση ζώων και της βεβαιώθηκε διοικητικό πρόστιμο.