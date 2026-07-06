Μείωση παράνομων αφίξεων το πρώτο εξάμηνο του 2026

Σημαντική αύξηση των επιστροφών και νέα μείωση των παράνομων αφίξεων, καταγράφεται κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Μετανάστευσης.

Ειδικότερα, οι συνολικές επιστροφές καταγράφουν αύξηση κατά 20% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Σε επιμέρους κατηγορίες, οι αναγκαστικές απελάσεις αυξήθηκαν από 915 σε 1.292, δηλαδή κατά 41%, οι εθελούσιες επιστροφές μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης από 740 σε 870, δηλαδή κατά περίπου 18%, ενώ οι οικειοθελείς αναχωρήσεις διαμορφώθηκαν σε 468 έναντι 488 το 2025.

Την ίδια στιγμή, οι θαλάσσιες παράνομες αφίξεις παρουσιάζουν νέα μείωση κατά 27% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025 (από 16.985 σε 12.496), επιβεβαιώνοντας τη διαρκή αποκλιμάκωση των μεταναστευτικών πιέσεων, μετά τη συνολική μείωση κατά 25% που είχε καταγραφεί το 2025. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία ανά εθνικότητα.

Οι αφίξεις πολιτών Αιγύπτου έχουν μειωθεί κατά 72%, (από 2800 σε 800) ενώ οι επιστροφές για την ίδια υπηκοότητα αυξήθηκαν σχεδόν σε τετραπλάσιο βαθμό (227 το 2026 έναντι 59 το 2025). Αντίστοιχα, στους πολίτες Πακιστάν οι νέες αφίξεις έχουν πλέον σχεδόν εξισωθεί με τις επιστροφές (180 έναντι 169), γεγονός που κυβερνητικές πηγές αποδίδουν στην ενίσχυση της συνεργασίας με τις χώρες προέλευσης και στην αυστηρότερη εφαρμογή της πολιτικής επιστροφών.

Ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα καταγράφονται και μετά την εφαρμογή της πολιτικής «φυλακή ή επιστροφή», καθώς από τον Φεβρουάριο έως σήμερα 599 παράνομοι μετανάστες επέλεξαν την οικειοθελή επιστροφή στις χώρες καταγωγής τους προκειμένου να αποφύγουν την έκτιση ποινής.