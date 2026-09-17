Κοζάνη: Νεκρή 15χρονη σε σχολείο
Εντοπίστηκε στις τουαλέτες του σχολείου
Σοκ έχει προκαλέσει στην Κοζάνη, η είδηση για μαθήτρια που βρέθηκε σήμερα το πρωί χωρίς τις αισθήσεις της στο σχολείο της.
Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στο σχολείο, καθώς η μαθήτρια του 1ου ΓΕΛ Κοζάνης, εντοπίστηκε λιπόθυμη στις τουαλέτες του λυκείου.
Όταν οι εκπαιδευτικοί αντιλήφθηκαν τι έχει συμβεί κάλεσαν αμέσως το ΕΚΑΒ και η ανήλικη μεταφέρθηκε στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης.
Σύμφωνα με νεότρερες πληροφορίες η μαθήτρια έχασε την ζωή της.
Οι συνθήκες υπό τις οποίες η κοπέλα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της δεν έχουν διευκρινιστεί. Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για το συμβάν.
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