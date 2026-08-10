12η γιορτή μαστίχας στη Χίο

Στο μεσαιωνικό χωριό της Ελάτας στη Χίο πραγματοποιήθηκε φέτος η 12η γιορτή μαστίχας , παρουσία χιλιάδων επισκεπτών.

Έμαθαν για την εξέλιξη της μαστίχας, την πολιτιστική κληρονομιά, τις γεύσεις και τις παραδόσεις της νότιας Χίου.

Η γιορτή διοργανώθηκε από τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Ελάτας «Γ. Βερίτης». Μέσα από ενδιαφέρουσες ομιλίες από σημαντικούς επιστήμονες και ανθρώπους που γνωρίζουν σε βάθος τη μαστίχα, οι παρευρισκόμενοι ταξίδεψαν στην πορεία της, από την παράδοση μέχρι τη σύγχρονη εποχή, ανακαλύπτοντας τις νέες προοπτικές και τις δυνατότητές της.

Η γιορτή κορυφώθηκε στη γιορτή του σχολείου όπου όλοι οι σύλλογοι που μετείχαν στη γιορτή χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς.

Συμμετείχαν οι πολιτιστικοί σύλλογοι:

Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ελάτας «Γ. Βερίτης»

Εκπολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Ολύμπων

Φιλοπρόοδος Σύλλογος Βέσσας

Μορφωτικός σύλλογος Πυργίου «Γεώργιος Θεοτοκάς»

Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Φίλων Λιθίου «Ο Αληθής Λιμήν»

Προοδευτικός Όμιλος Καλαμωτής

Πολιτιστικός Σύλλογος Μεστών»

Πολιτιστικός Σύλλογος Απανταχού Πατρικουσών «Απόλλων»

Εκπολιτιστικός Σύλλογος Αρμολίων «Το Κάστρο»

Πηγή βίντεο – φωτογραφία: chiosphotos.gr